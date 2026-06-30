Zdjęcia i wideo pornografii z udziałem małoletnich plus kradzież. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn

Akt oskarżenia do sądów we Włocławku i w Warszawie skierowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku/fot. ilustracyjne

Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do właściwych Sądów Rejonowych we Włocławku i w Warszawie dwa akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Posiadali i rozpowszechniali pliki z treściami pornograficznymi. Drugi oskarżony dodatkowo sprzedawał kradzione programy komputerowe oznaczone podrobionym znakiem patentowym.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku przekazała w komunikacie, że Rafał W. posiadał 263 pliki wideo oraz 131 pliki graficzne z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich i rozpowszechniał je za pomocą komunikatorów.

Z Kolei w Warszawie Bartosz P. udostępniał pliki w postaci zdjęć oraz filmy z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez zgody osoby uprawnionej uzyskał i przechowywał na dysku cudze programy komputerowe, a następnie dokonał obrotu ww. towarem oznaczonym podrobionym znakiem rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Było to jego źródło dochodu. Działa na szkodę firm i osób prywatnych.



Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego polegającego na zobowiązaniu w/w do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.