Zdjęcia i wideo pornografii z udziałem małoletnich plus kradzież. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn

2026-06-30, 14:43  Redakcja/KB
Akt oskarżenia do sądów we Włocławku i w Warszawie skierowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku/fot. ilustracyjne

Akt oskarżenia do sądów we Włocławku i w Warszawie skierowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku/fot. ilustracyjne

Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do właściwych Sądów Rejonowych we Włocławku i w Warszawie dwa akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Posiadali i rozpowszechniali pliki z treściami pornograficznymi. Drugi oskarżony dodatkowo sprzedawał kradzione programy komputerowe oznaczone podrobionym znakiem patentowym.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku przekazała w komunikacie, że Rafał W. posiadał 263 pliki wideo oraz 131 pliki graficzne z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich i rozpowszechniał je za pomocą komunikatorów.
Z Kolei w Warszawie Bartosz P. udostępniał pliki w postaci zdjęć oraz filmy z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez zgody osoby uprawnionej uzyskał i przechowywał na dysku cudze programy komputerowe, a następnie dokonał obrotu ww. towarem oznaczonym podrobionym znakiem rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Było to jego źródło dochodu. Działa na szkodę firm i osób prywatnych.

  • Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego polegającego na zobowiązaniu w/w do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.
  • Na mieniu podejrzanego Rafała W. dokonano zabezpieczenia majątkowego.
  • Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia.

źr. Prokuratura Okręgowa we Włocławku.

Włocławek

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