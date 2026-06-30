Zdjęcia i wideo pornografii z udziałem małoletnich plus kradzież. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn

Akt oskarżenia do sądów we Włocławku i w Warszawie skierowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku/fot. ilustracyjne
Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do właściwych Sądów Rejonowych we Włocławku i w Warszawie dwa akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Posiadali i rozpowszechniali pliki z treściami pornograficznymi. Drugi oskarżony dodatkowo sprzedawał kradzione programy komputerowe oznaczone podrobionym znakiem patentowym.
Prokuratura Okręgowa we Włocławku przekazała w komunikacie, że Rafał W. posiadał 263 pliki wideo oraz 131 pliki graficzne z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich i rozpowszechniał je za pomocą komunikatorów. Z Kolei w Warszawie Bartosz P. udostępniał pliki w postaci zdjęć oraz filmy z zawartością treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez zgody osoby uprawnionej uzyskał i przechowywał na dysku cudze programy komputerowe, a następnie dokonał obrotu ww. towarem oznaczonym podrobionym znakiem rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Było to jego źródło dochodu. Działa na szkodę firm i osób prywatnych.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego polegającego na zobowiązaniu w/w do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.
Na mieniu podejrzanego Rafała W. dokonano zabezpieczenia majątkowego.
Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę