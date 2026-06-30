Unikatowa broń i meble na wystawie w Grudziądzu. Główna bohaterka to cytadela [zdjęcia]

2026-06-30, 13:28  Marcin Doliński/KB
Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński

Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński

Grudziądz świętuje 250. rocznicę rozpoczęcia budowy Grudziądzkiej Cytadeli. Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza. Część nigdy nie była prezentowana.

- Najciekawsze na tej wystawie są rysunki i mapy - to jest 1776 rok, większa część tych eksponatów nie była nigdy do tej pory pokazywana w Polsce - mówi kustosz muzeum Mariusz Żebrowski. - Mamy wystawioną broń, której używano; mówimy tutaj o broni krótkiej, łącznie z tak zwanym pistoletem AN IX, jedną z takich legend rusznikarskich. Są perełki dotyczące 18. Pułku Ułanów Pomorskich - jedyne zachowane krzesło z kasyna oficerskiego, przepięknie rzeźbione, oraz waza na poncz – bezcenny zabytek w skali całego kraju.

W ramach jubileuszu cytadeli powstała gra planszowa, a we wrześniu odbędzie się konferencja naukowa o grudziądzkiej cytadeli.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego:

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński Powstała unikatowa jubileuszowa wystawa z historycznymi dokumentami, umundurowaniem, bronią i wystrojem wnętrza/fot. Marcin Doliński

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