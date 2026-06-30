Ponad 150 mln zł unijnego dofinansowania na projekty w regionie. Najwięcej zyska Biskupin

2026-06-30, 15:51  Monika Kaczyńska/KB
Ceremonia przekazania umów FEdKP/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Ceremonia przekazania umów FEdKP/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rewitalizacja części Parku Tężniowego w Ciechocinku, budowa Centrum Terapii i Rehabilitacji Fundacji Arkadia w Toruniu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt kujawsko-pomorskich strażaków. To przykłady projektów z unijnym dofinansowaniem. Umowy wręczono w Urzędzie Marszałkowskim.

Największe wsparcie - ponad 65 mln zł - trafi do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na jego rozbudowę, o czym mówi dyrektor muzeum Henryk Dąbrowski.

- Przebudowa i rozbudowa pawilonu ekspozycyjnego, naszego pawilonu muzealnego, w którym będą prezentowane wystawy stałe i czasowe - zapowiada Henryk Dąbrowski. - To dosyć prosty budynek, przede wszystkim funkcjonalny, przystosowany do naszego charakteru. Lada dzień będzie ogłoszony przetarg. Zgodnie z wszystkimi procedurami, mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy tak zwane pierwsze wbicie łopaty lub, jak mówią archeolodzy: wbicie szpadla...

- Robimy tę ostatnią część parku zdrojowego - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Będzie to nowoczesny park, odmienny od tej części historycznej, bo tak zdecydował konserwator zabytków. Co ważne, powstanie największy plac zabaw dla dzieci w Ciechocinku.

- Rozbudowa i modernizacja PSZOK to temat naszego projektu - mówi Joanna Pepłowska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. - Selektywna zbiórka i segregacja odpadów, ponowny odzysk, wymiana rzeczy używanych - to nasze cele i zadania. Oprócz zaplecza i budynków będą również działania edukacyjne w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.

Łączna wartość dofinansowania 27 projektów to ok. 157 mln zł.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

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