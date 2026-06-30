Ustawiane przetargi przy zakupach autobusów elektrycznych? Akcja CBA także w Kujawsko-Pomorskiem

2026-06-30, 11:36  Redakcja/KB
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu podała, że w latach 2022–2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów, „wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych”.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzy osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych, a także dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

Czynności prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Przy wsparciu funkcjonariuszy Delegatur CBA w Poznaniu i Bydgoszczy przeprowadzono również przeszukania miejsc zamieszkania osób objętych postępowaniem.

Wawrzyniak wskazał, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w latach 2022–2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów, „wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych”.

„Działania te polegały na takim określeniu warunków i specyfikacji w przetargach, ażeby w postępowaniu przewagę miał określony oferent, a tym samym jego oferta wygrała przetarg. Już po uzyskaniu zamówień dostarczane były pojazdy niespełniające parametrów i wymagań przewidzianych umową, które to jednak w wyniku niedopełnienia obowiązków ze strony osób zatrudnionych w samorządach były odbierane, jako zgodne ze specyfikacją” – podkreślił prokurator.

  • Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych, oraz przekroczenia uprawnień poprzez działanie na szkodę interesu publicznego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.
  • Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie na zajmowanych stanowiskach w samorządzie terytorialnym.
  • Śledztwo ma charakter rozwojowy.

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