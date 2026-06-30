Bezpieczne przejście między osiedlem JAR i stacją kolejową Katarzynka. Powstanie do końca lipca

Rozpoczyna się budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem JAR/fot. Filip Tomasik, MZD w Toruniu

Rozpoczyna się budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem JAR. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców korzystających z transportu kolejowego i poruszających się pieszo.

Nowe przejście zostanie wyposażone w azyl dla pieszych, umożliwiający bezpieczne zatrzymanie się podczas przekraczania jezdni. Rozwiązanie to, wraz z odpowiednią organizacją ruchu, przyczyni się również do ograniczenia prędkości pojazdów w rejonie przejścia.



Dodatkowo powstanie sygnalizacja świetlna aktywowana przez pieszych, czyli uruchamiana po naciśnięciu przycisku, co ułatwi bezpieczne przekraczanie drogi i zwiększy ochronę wszystkich uczestników ruchu.



W ramach inwestycji wykonane zostaną także nowe chodniki oraz oświetlenie, które poprawi widoczność po zmroku i podniesie poziom bezpieczeństwa.



Zakończenie prac planowane jest do końca lipca bieżącego roku. Po oddaniu inwestycji do użytku mieszkańcy zyskają bezpieczne i wygodne połączenie pomiędzy stacją kolejową Katarzynka a dynamicznie rozwijającym się osiedlem JAR. Pozwoli to PKP PLK na uruchomienie stacji kolejowej Katarzynka.



źr. torun.pl