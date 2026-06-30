Młodzież z Bydgoszczy utknęła na Orlej Perci w czasie burzy. Śmigłowiec poleciał na ratunek

Młodzież z Bydgoszczy utknęła na Orlej Perci w czasie burzy. Śmigłowiec leciał po nich trzy razy/fot. TOPR

Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji bydgoskich nastolatków z Orlej Perci. W poniedziałek w czasie burzy ratownicy TOPR ewakuowali z rejonu Kozich Czub ośmioro młodych sportowców. Na szlak wybrali się w strojach plażowych. Byli wychłodzeni i wycieńczeni.

Młodzi nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Uczniów ubranych w stroje plażowe zaskoczyła nagła zmiana pogody. Policja bada, czy opiekun nie naraził grupy na niebezpieczeństwo.



Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy ośmioro potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę.

Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków trzy razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.





Według TOPR przebieg zdarzeń na Orlej Perci wyglądał tego dnia następująco:

O godzinie 14:42 do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy. Ratownicy na miejsce polecieli śmigłowcem. Trzech ratowników desantowało się na grani i po przygotowaniu do ewakuacji wciągnięto turystów na pokład śmigłowca.

do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od trójki młodych turystów z rejonu wierzchołka Kozich Czub. Przekazali oni informację, że znajdują się na grani i nie są w stanie kontynuować wycieczki. Są wyczerpani i przemoczeni po przejściu burzy. Ratownicy na miejsce polecieli śmigłowcem. Trzech ratowników desantowało się na grani i po przygotowaniu do ewakuacji wciągnięto turystów na pokład śmigłowca. Godzina 15:17 - kolejne zgłoszenie od dwójki turystów również z rejonu Kozich Czub. Nie są w stanie bezpiecznie zejść w dół. Ratownicy ponownie polecieli na miejsce śmigłowcem i przy użyciu wciągarki ewakuowali turystów na pokład i przewieźli do Zakopanego.

- kolejne zgłoszenie od dwójki turystów również z rejonu Kozich Czub. Nie są w stanie bezpiecznie zejść w dół. Ratownicy ponownie polecieli na miejsce śmigłowcem i przy użyciu wciągarki ewakuowali turystów na pokład i przewieźli do Zakopanego. Godzina 16:54 - turystka zgłasza do centrali, że znajduje się w okolicy Koziej Przełęczy, jest wyczerpana i nie jest w stanie iść dalej. Po dolocie śmigłowcem i desancie na miejsce zdarzenia, ratownicy stwierdzili, że oprócz poszkodowanej na miejscu znajdują się jeszcze dwie osoby, które potrzebują pomocy. Całą trójkę wciągnięto na pokład śmigłowca i przewieziono na lądowisko w Zakopanem. Ze względu na fakt, że turyści byli nieletni i okoliczności wskazywały, że są członkami zorganizowanej wycieczki na lądowisko wezwano patrol policji w celu ustalenia szczegółów.

- turystka zgłasza do centrali, że znajduje się w okolicy Koziej Przełęczy, jest wyczerpana i nie jest w stanie iść dalej. Po dolocie śmigłowcem i desancie na miejsce zdarzenia, ratownicy stwierdzili, że oprócz poszkodowanej na miejscu znajdują się jeszcze dwie osoby, które potrzebują pomocy. Całą trójkę wciągnięto na pokład śmigłowca i przewieziono na lądowisko w Zakopanem. Ze względu na fakt, że turyści byli nieletni i okoliczności wskazywały, że są członkami zorganizowanej wycieczki na lądowisko wezwano patrol policji w celu ustalenia szczegółów. Cała grupa rozproszyła się w trakcie przechodzącej burzy w rejonie Orlej Perci . Przemoczeni i wyczerpani nastolatkowie bez właściwej opieki znaleźli się w trudnych warunkach atmosferycznych w wysokogórskim terenie. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i skończyło się tylko na strachu. Apelujemy do osób dorosłych i opiekunów grup o właściwe planowanie wycieczek tatrzańskich.



