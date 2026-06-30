Alarm w pociągu! Dym w kabinie maszynisty! Akcja na dworcu kolejowym w Lubaniu

2026-06-30, 08:57  Redakcja/KB
Z kabiny maszynisty wydobywał się dym/fot. OSP KRSG Lubanie

Z kabiny maszynisty wydobywał się dym/fot. OSP KRSG Lubanie

Strażacy zostali wezwani na peron we wtorek ok. godz. 5:44. Zgłoszono, że z kabiny maszynisty wydobywa się dym. Ruch pociągów w stronę Włocławka na czas działań został wstrzymany.

  • Doszło do zwarcia w panelu maszynisty, później do zadymienia. Na miejsce przyjechały dwie jednostki straży pożarnej - poinformował rzecznik strażaków z Włocławka - mł. bryg. Mariusz Bladoszewski. Na czas ich działań ruch pociągów został wstrzymany. Pasażerom nic się nie stało. Po odłączeniu urządzenia w panelu maszynisty, w kabinie przestało się dymić.
  • Nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń. Przed godziną 7:00 działania zostały zakończone. Pociąg wrócił na trasę.

Włocławek

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