Turysta przywiózł z Egiptu koralowce z listy zakazanych pamiątek. Kontrola na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

2026-06-30, 09:37  Redakcja/KB
Chronione koralowce w bagażu turysty z Egiptu/fot. KAS Bydgoszcz

Chronione koralowce w bagażu turysty z Egiptu/fot. KAS Bydgoszcz

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Portu Lotniczego Bydgoszcz znaleźli w bagażu pasażera powracającego z Egiptu 69 sztuk fragmentów koralowców. Opinia biegłego potwierdziła, że 17 z nich to chronione koralowce rafotwórcze.

Okazy należą do gatunków ujętych w aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, regulującego handel dziką fauną i florą na terenie Unii Europejskiej. Ich legalny przywóz wymaga uprzedniego uzyskania zezwoleń CITES i przedstawienia wymaganej dokumentacji.

Podróżny nie posiadał żadnych wymaganych dokumentów. Wyjaśnił, że koralowce zebrał samodzielnie na plaży i chciał przywieźć je do Polski jako pamiątkę z wakacji.

Przywóz na teren UE okazów gatunków chronionych bez wymaganych zezwoleń stanowi zgodnie z przepisem ustawy o ochronie przyrody, przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  • KAS przypomina: przed przywozem z zagranicy roślin, zwierząt lub wykonanych z nich wyrobów należy sprawdzić, czy nie są objęte ochroną CITES. Informacje na ten temat są dostępne na stronach KAS i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W razie wątpliwości lepiej zostawić okaz w miejscu znalezienia.

Bydgoszcz
Chronione koralowce w bagażu turysty z Egiptu/fot. KAS Bydgoszcz Chronione koralowce w bagażu turysty z Egiptu/fot. KAS Bydgoszcz

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