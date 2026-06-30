Turysta przywiózł z Egiptu koralowce z listy zakazanych pamiątek. Kontrola na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Chronione koralowce w bagażu turysty z Egiptu/fot. KAS Bydgoszcz

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Portu Lotniczego Bydgoszcz znaleźli w bagażu pasażera powracającego z Egiptu 69 sztuk fragmentów koralowców. Opinia biegłego potwierdziła, że 17 z nich to chronione koralowce rafotwórcze.

Okazy należą do gatunków ujętych w aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, regulującego handel dziką fauną i florą na terenie Unii Europejskiej. Ich legalny przywóz wymaga uprzedniego uzyskania zezwoleń CITES i przedstawienia wymaganej dokumentacji.



Podróżny nie posiadał żadnych wymaganych dokumentów. Wyjaśnił, że koralowce zebrał samodzielnie na plaży i chciał przywieźć je do Polski jako pamiątkę z wakacji.



Przywóz na teren UE okazów gatunków chronionych bez wymaganych zezwoleń stanowi zgodnie z przepisem ustawy o ochronie przyrody, przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



