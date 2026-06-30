Ponad 93 kilogramów narkotyków w przesyłkach kurierskich. Akcja Policji i KAS [wideo, zdjęcia]

2026-06-30, 08:16  Redakcja/KB
Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja

Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja

Skontrolowano 2591 przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Było 565 nieprawidłowości. W paczkach znaleziono ok. 77 kg marihuany, 10 kg klofedronu, ponad 1 kg amfetaminy, 500 g haszyszu oraz 37 g kokainy.

W kontrolach brali m.in. udział funkcjonariusze kujawsko-pomorskich służb. Przeprowadzono je na terenie całej Polski w centrach logistycznych, sortowniach przesyłek, węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych, miejscach przeładunku i dystrybucji przesyłek kurierskich oraz na lotniczych przejściach granicznych.

W 126 przypadkach stwierdzono przemyt lub przewóz środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zabezpieczono ponad 32 kg nielegalnych substancji. Wśród nich znajdowały się, m.in. marihuana, mefedron, klofedron (3-CMC), ketamina, kokaina, haszysz, LSD, MDMA, ecstasy, metamfetamina oraz inne substancje psychoaktywne i produkty zawierające THC.

Na tym nie skończyło się działanie służb. Następne kroki śledczych doprowadziły do zabezpieczenia ponad 500 kg tytoniu oraz 5361 szt. i 12 419 ml produktów leczniczych i steroidowych. W trakcie akcji ujawniono również 1700 szt. e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Zatrzymano 7 osób. Postawiono im zarzuty posiadania, przewozu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.


  • W kontrole zaangażowanych było 726 funkcjonariuszy - w tym z Pomorza i Kujaw, 384 pracowników Służby Celno-Skarbowej i 342 funkcjonariuszy Policji.
  • Zabezpieczono ponad 93 kg narkotyków.
  • Zatrzymano 7 osób.

Bydgoszcz
Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja Środki ujawnione podczas akcji „KRYSZTAŁ"/fot. KAS/Policja

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