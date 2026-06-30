Tylko gaźnika nie zrobi się z patyka! Wszystko inne tak, bo to wiklinowy raj [Wakacyjny Przewodnik po Regionie]

Wiklinowa Zagroda koło Aleksandrowa Kujawskiego/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
Wiklinowa Zagroda w Wólce koło Aleksandrowa Kujawskiego to kraina odcięta od świat, pełna spokoju, śpiewu ptaków i szumu wierzb. A o czym szumią wierzby? O tym, że z wikliny można upleść prawie wszystko, a ta pasja daje radość i spokój.
Po gospodarstwie oprowadza Jerzy Liniewski, z wikliniarstwem związany od dziecka. - Moja mama pracowała w zakładzie wikliniarskim, mnie także ciągnęło do wyplatania już od dzieciństwa. Przez 20 lat prowadziłem produkcyjny zakład wikliniarski i nawet w Toruniu sprzedawałem swoje wyroby przez wiele, wiele lat, na targowisku. Tak pozostało. To jest miłość do przyrody. U nas można zobaczyć w zasadzie od początku do końca, jak wygląda życie wikliny.
Sadzi się ją w sztorbach.
Sadzonka ma 25 centymetrów, w ziemię wsuwa się ją na głębokość 15 centymetrów, reszta ma wystawać nad powierzchnię ziemi.
I ta część jest bielona. Korzenie tej rośliny są bardzo silne, poradzą sobie z wypuszczeniem liści właśnie z tych 5 centymetrów.
Wiklinę przycina się po pierwszych mrozach. Nic jej nie będzie.
Kolejna ciekawostka: ta roślina sama się nawozi. Ilość liści, które opadają po przymrozkach, jest tak duża, że wystarczy na wyprodukowanie idealnego zasilenia na wiosnę.
Gdy gleba jest dobra, to już w pierwszym roku wierzba osiągnie do 2,40 m wysokości.
Później się ją ścina – też w zimie – następnie sortuje i... gotuje!
Jak mówią opiekunowie zagrody, z wikliny można zrobić wszystko: od tacki do chleba, po kwietniki, kosze zakupowe, fotele bujane, regały, szafki.
Pan Jerzy śmieje się, że z wikliny generalnie nie da się zrobić tylko... gaźnika do samochodu. - Ja mam na przykład szafkę, która jest z 1994 roku i wciąż z niej korzystam.
Posłuchajcie relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras poniżej i wcześniejszych relacji naszych reporterów: TUTAJ
Wakacyjny Przewodnik po Regionie - Wiklinowa Zagroda
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę