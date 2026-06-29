Czad jest niebezpieczny także latem. „Spaliny z podgrzewaczy cofają się do mieszkań”

2026-06-29, 22:19  Tatiana Adonis/DW
We Włocławku miejska ciepłownia rozdawała darmowe czujniki czadu/fot. Bartosz Nawrocki

We Włocławku miejska ciepłownia rozdawała darmowe czujniki czadu/fot. Bartosz Nawrocki

W czerwcu do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla kujawsko-pomorscy strażacy wyjeżdżali już 76 razy, podczas gdy w styczniu mieli 50 takich interwencji, a w lutym 57.

- Te dane pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo groźnym - mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dlaczego czad jest groźny także, gdy na dworze panuje upał, a nie tylko w sezonie grzewczym?

- Wysokie temperatury i silne nasłonecznienie blokują naturalny ciąg w kominach i przewodach wentylacyjnych. Tworzy się korek z gorącego powietrza i ciąg albo zanika, albo pojawia się jako wsteczny, czyli spaliny cofają się z urządzeń grzewczych bezpośrednio do wnętrza naszych mieszkań. I ktoś powie, że przecież w taki upał nikt się nie dogrzewa. Oczywiście, że nie, ale często winny jest gazowy podgrzewacz wody.
Mając takie urządzenie w domu, trzeba wiedzieć o takim zjawisku jak najwięcej - mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Strażacy zachęcają do częstego wietrzenia, a przede wszystkim do zaopatrzenia się w czujniki czadu. Przypomnijmy, że do podtrucia tlenkiem węgla doszło w niedzielę, 28 czerwca w jednym z bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy. Cztery osoby trafiły do szpitala. Do groźnego zdarzenia z udziałem tlenku węgla doszło w Solcu Kujawskim.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Sesja absolutoryjna w Inowrocławiu. Wotum zaufania udzielono większością głosów

Sesja absolutoryjna w Inowrocławiu. Wotum zaufania udzielono większością głosów

2026-06-29, 21:32
Kujawsko-Pomorski PCK zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

Kujawsko-Pomorski PCK zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

2026-06-29, 21:29
Bydgoscy drogowcy mają nowy sposób na kierowców, którzy mylą ulicę z torowiskiem

Bydgoscy drogowcy mają nowy sposób na kierowców, którzy mylą ulicę z torowiskiem

2026-06-29, 20:28
Policjanci uratowali wycieńczoną mewę. Piła z dłoni funkcjonariusza [wideo]

Policjanci uratowali wycieńczoną mewę. Piła z dłoni funkcjonariusza [wideo]

2026-06-29, 19:38
Prokuratorzy chcą, aby przejazd w Nowej Wsi Wielkiej wziął pod lupę Urząd Transportu Kolejowego

Prokuratorzy chcą, aby przejazd w Nowej Wsi Wielkiej wziął pod lupę Urząd Transportu Kolejowego

2026-06-29, 18:25
Policjant wypatrzył poszukiwanego na sklepowym parkingu, gdy po raz kolejny łamał prawo [zdjęcia, wideo]

Policjant wypatrzył poszukiwanego na sklepowym parkingu, gdy po raz kolejny łamał prawo [zdjęcia, wideo]

2026-06-29, 17:18
Fala ekstremalnych upałów ścięła z nóg mieszkańców regionu. Do szpitali trafiali z przegrzaniem i odwodnieniem

Fala ekstremalnych upałów ścięła z nóg mieszkańców regionu. Do szpitali trafiali z przegrzaniem i odwodnieniem

2026-06-29, 16:28
Pracownicy WZL nr 2 w Bydgoszczy boją się zwolnień. Sytuacja w spółce jest trudna

Pracownicy WZL nr 2 w Bydgoszczy boją się zwolnień. „Sytuacja w spółce jest trudna”

2026-06-29, 15:23
Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

2026-06-29, 14:39

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę