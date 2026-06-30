Proszę, przepraszam i dziękuję na deskach teatru. A teatr w bibliotece [zdjęcia]
Dzieci tłumnie odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną we Włocławku. Atrakcji dla nich nie brakowało. A to wszystko pod hasłem „Przerwa od szkolnego dzwonka”.
Ważnym punktem wydarzenia była sztuka teatralna, z której płynęła pewna nauka.
- Nasz spektakl jest o magicznych słowach: dzień dobry, przepraszam, dziękuję; o tym, że warto używać ich na co dzień. Dzieci w trakcie przedstawienia mogły z nami je powtarzać - mówi Sandra Gołos z Teatru Magmowcy.
Uczestnicy mogli też zobaczyć pokaz iluzjonisty, wziąć udział w animacjach i zabawach oraz skorzystać z balonowych atrakcji.
Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.