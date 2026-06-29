Sesja absolutoryjna w Inowrocławiu. Wotum zaufania udzielono większością głosów

2026-06-29, 21:32  Marcin Glapiak/DW
Radni Inowrocławia udzielili absolutorium prezydentowi miasta/ Fot. Marcin Glapiak

Radni Inowrocławia udzielili absolutorium prezydentowi miasta/ Fot. Marcin Glapiak

Radni Inowrocławia udzielili absolutorium prezydentowi miasta Arkadiuszowi Fajokowi z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok.

Zdaniem niektórych radnych w 2025 roku miasto za mało przeznaczyło na inwestycje.

- Przy budżecie rekordowym, bo przypomnę, że w 2025 roku mieliśmy po raz pierwszy tak wysoki budżet w historii Inowrocławia - to było blisko pół miliarda złotych. Zaledwie 3,5 proc. z tego zostało przeznaczone na wydatki majątkowe. A wydatki majątkowe to są wydatki na inwestycje i na rozwój - mówiła radna Ewa Koman.

Prezydent Inowrocławia tłumaczył, że 2025 był rokiem przygotowań do wielkich inwestycji.

- Ponad 100 mln zł w 2025 roku ściągnęliśmy środków zewnętrznych do Inowrocławia, co jest rekordowym wyczynem. Na tym się oczywiście nie zatrzymujemy, ściągamy kolejne pieniądze, które pomogą nam zmieniać inowrocławską przestrzeń - mówił Arkadiusz Fajok.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

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