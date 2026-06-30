Dla dyrektora Opery Nova na wakacjach najpiękniej brzmi... cisza. Ucieka od decybeli w Bory Tucholskie

2026-06-30, 07:54 Magda Jasińska/DW

Maciej Figas/ Fot. Magda Jasińska

- Niezmiennie od wielu lat powtarzam, że rodzajem pustelni, w której odpoczywam i ładuję akumulatory, jest mój dom w Borach Tucholskich, a tam: cisza, spokój, ptaki, czasami tylko przejedzie samochód. W środku jest cudownie chłodno, co podczas upałów jest zbawienne - mówi Maciej Figas.

Wakacje się rozpoczęły, a my rozpoczynamy nowy cykl rozmów. Kilka razy w tygodniu o swoich wakacjach, miejscach i sposobach wypoczywania w Polskim Radiu PiK opowiadać będą znane osoby.



O swojej pustelni w rozmowie z Magdą Jasińską mówi dyrektor Opery Nova, Maciej Figas.



- Niezmiennie od wielu lat powtarzam, że rodzajem pustelni, w której odpoczywam i ładuję akumulatory, jest mój dom w Borach Tucholskich, a tam: cisza, spokój, ptaki, czasami tylko przejedzie samochód. W środku jest cudownie chłodno, co podczas upałów jest zbawienne - mówi Maciej Figas.



Nieopodal jest jezioro, ale nikt nie przychodzi się tam kąpać i nie burzy upragnionej ciszy muzyka, który w czasie urlopu stroni od ludzi.



- Ja mam mnóstwo kontaktu z ludźmi przez cały rok. Oni wszyscy, chociaż ich kocham, dostarczają mi określonej liczby decybeli, od których właśnie w dniach wolnych pragnę uciec. Dlatego nazywam to rodzajem pustelni, bo tam jest ta wymarzona cisza - mówi Maciej Figas.



Na zagraniczne wyjazdy Maciej Fugas wybiera region Morza Śródziemnego: Sycylię, Maltę, Kretę.



- Koloryt, pyszne jedzenie, piękne zabytki, ciekawe historie... Bardzo lubię zwiedzać, ale potem wracam do mojej pustelni. Tam - poza nadrabianiem lektur i pracą nad partyturami, na które zabrakło czasu w trakcie sezonu - mam zajęcie w ogrodzie - mówi Maciej Figas.