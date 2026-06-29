Policjant wypatrzył poszukiwanego na sklepowym parkingu, gdy po raz kolejny łamał prawo [zdjęcia, wideo]

2026-06-29, 17:18 DW

Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu/ Fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoski funkcjonariusz w drodze na służbę zwrócił uwagę na mężczyznę, który podjechał pod jeden ze sklepów. Policjant był pewien, że ta osoba powinna być w więzieniu, a nie na zakupach.

Policjant zadzwonił po wsparcie. Tymczasem mężczyzna wyszedł ze sklepu i odjechał. Funkcjonariusz ruszył za nim. Usiłował go zatrzymać, używając klaksonu i mrugając światłami.



- Gdy poszukiwany podjechał do jednego z osiedli, policjant był tuż za nim, wysiadł ze swojego auta i pobiegł za audi, po czym zatrzymał 58-latka. Dotarł na miejsce również powiadomiony o sytuacji patrol - informuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu.

Tuż po zatrzymaniu policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie.

Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (łamiąc sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych).

Będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a to oznacza wyższy wymiar kary – do 5 lat więzienia.

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