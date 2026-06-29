Policjant wypatrzył poszukiwanego na sklepowym parkingu, gdy po raz kolejny łamał prawo [zdjęcia, wideo]

Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu/ Fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoski funkcjonariusz w drodze na służbę zwrócił uwagę na mężczyznę, który podjechał pod jeden ze sklepów. Policjant był pewien, że ta osoba powinna być w więzieniu, a nie na zakupach.
Policjant zadzwonił po wsparcie. Tymczasem mężczyzna wyszedł ze sklepu i odjechał. Funkcjonariusz ruszył za nim. Usiłował go zatrzymać, używając klaksonu i mrugając światłami.
- Gdy poszukiwany podjechał do jednego z osiedli, policjant był tuż za nim, wysiadł ze swojego auta i pobiegł za audi, po czym zatrzymał 58-latka. Dotarł na miejsce również powiadomiony o sytuacji patrol - informuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu.
Tuż po zatrzymaniu policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie.
Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (łamiąc sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych).
Będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a to oznacza wyższy wymiar kary – do 5 lat więzienia.
Bydgoszczanin trafił już do więzienia, gdzie odbywa wcześniej zasądzoną karę.
Pijanego kierowcę BMW zatrzymali też radziejowscy policjanci w wiosce Kamieniec pod Topólką. Badanie trzeźwości wykazało półtora promila w organizmie 36-letniego kierowcy. Mężczyzna trafił do izby zatrzymań. Gdy wytrzeźwiał - stanął przed Sądem Rejonowym w Radziejowie. Za jazdę po pijanemu z dożywotnim zakazem prowadzenia sąd skazał mężczyznę na dwa lata więzienia. Dodatkowo musi wpłacić dziesięć tysięcy złotych na Fundusz Osób Pokrzywdzonych, oraz pięć tysięcy nawiązki na rzecz Skarbu Państwa.
Wyrok zapadł w trybie przyśpieszonym. Jest nieprawomocny.
Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu/ Wideo: KMP w Bydgoszczy
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