Pracownicy WZL nr 2 w Bydgoszczy boją się zwolnień. „Sytuacja w spółce jest trudna”

2026-06-29, 15:23  Jarosław Wieprzycki/DW
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w WZL nr 2 w Bydgoszczy/ Fot. Facebook, Michał Sztybel

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w WZL nr 2 w Bydgoszczy/ Fot. Facebook, Michał Sztybel

Co dalej z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy? O swoją przyszłość martwią się pracownicy spółki. Pojawiło się widmo fali zwolnień.

Były m.in. problemy z opłacaniem składek ZUS pracowników. W tej sprawie przedstawiciele związków zawodowych spotkali się z zarządem i wojewodą w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

- Sytuacja w spółce jest trudna, natomiast, jeżeli potwierdziłyby się te informacje, które uzyskaliśmy od zarządu spółki, to myślę, że się ustabilizuje. Pytanie brzmi: czy to się zadzieje - komentuje Maciej Ostrowski, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w WZL nr 2 w Bydgoszczy.

To nie ma być ostatnie spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w tej spawie.

- Mamy deklarację, że w ciągu sześciu miesięcy spotkamy się ponownie, żeby zweryfikować, czy słowa pana prezesa zostały zrealizowane - mówi Przemysław Rodzik, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WZL nr 2 w Bydgoszczy.

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel przekonuje, że Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy wychodzą na prostą. Z kolei związkowcy potwierdzają, że zaległe składki ZUS zostały już uregulowane.

- Wojskowe Zakłady Lotnicze nie będą redukowały zatrudnienia, nie planują tego - taka deklaracja padła ze strony zarządu - przekazuje Michał Sztybel. - WZL będą włączone jako pośrednik, jako udziałowiec dodatkowych umów w ramach programu SAFE, świadczonych na rzecz innych polskich spółek zbrojeniowych. Spółka negocjuje także wiele kontraktów zagranicznych - przekonuje.

Więcej w relacji Jarosława Wieprzyckiego - poniżej.

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Michał Sztybel skomentował też sprawę na swoim facebookowym profilu.

Czytamy m.in., że WZL nr 2 to strategiczny zakład dla bezpieczeństwa państwa i gotowości Sił Zbrojnych RP. Nikt nie zamierza dopuścić do utraty tego potencjału. Rozumiem obawy związków zawodowych, ale obecny zarząd podejmuje działania, by zapewnić pracę i stabilny rozwój spółki - zapewnia wojewoda.




Relacja Jarosława Wieprzyckiego

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