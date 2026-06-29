Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

2026-06-29, 14:39  BN
Śmiertelny wypadek na S5 w Lisim Ogonie. Policja szuka świadków i nagrań/fot. KMP w Bydgoszczy

Śmiertelny wypadek na S5 w Lisim Ogonie. Policja szuka świadków i nagrań/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci apelują do świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło 8 czerwca na drodze ekspresowej S5 w Lisim Ogonie. Każdy, kto widział zdarzenie lub ma nagranie z wideorejestratora, proszony jest o kontakt z policją.

Przypomnijmy, ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący motocyklem marki Honda uderzył w barierę energochłonną. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śledczy zwracają się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego przebiegu. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z prywatnych wideorejestratorów samochodowych.

Informacje można przekazywać prowadzącemu postępowanie policjantowi pod numerem telefonu 694 481 489. Zgłoszenia przyjmuje także całodobowo dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pod numerem 47 751 12 49 lub pod numerem alarmowym 112. Policja prosi o powołanie się na znak sprawy L.dz. D-319/2026.

Region

72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku

72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku

2026-06-29, 13:40
Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji

Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji

2026-06-29, 13:10
Rowerzysta zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę zginął, potrącony przez samochód

Rowerzysta zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę zginął, potrącony przez samochód

2026-06-29, 12:45
Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców

Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców

2026-06-29, 12:33
Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z burzami. Zniszczony budynek i powalone drzewa [zdjęcia]

Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z burzami. Zniszczony budynek i powalone drzewa [zdjęcia]

2026-06-29, 12:16
Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

2026-06-29, 11:33
Trafił do aresztu po ataku na brata. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa

Trafił do aresztu po ataku na brata. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa

2026-06-29, 10:44
Dwie osoby ranne w nocnym pożarze w Grudziądzu. Mamy informację o możliwej przyczynie

Dwie osoby ranne w nocnym pożarze w Grudziądzu. Mamy informację o możliwej przyczynie

2026-06-29, 09:55
Śmiertelne porażenie prądem w Inowrocławiu. Nie żyje 18-latek

Śmiertelne porażenie prądem w Inowrocławiu. Nie żyje 18-latek

2026-06-29, 09:48

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę