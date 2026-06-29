Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

2026-06-29, 14:39 BN

Śmiertelny wypadek na S5 w Lisim Ogonie. Policja szuka świadków i nagrań/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci apelują do świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło 8 czerwca na drodze ekspresowej S5 w Lisim Ogonie. Każdy, kto widział zdarzenie lub ma nagranie z wideorejestratora, proszony jest o kontakt z policją.

Przypomnijmy, ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący motocyklem marki Honda uderzył w barierę energochłonną. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.



Śledczy zwracają się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego przebiegu. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z prywatnych wideorejestratorów samochodowych.



Informacje można przekazywać prowadzącemu postępowanie policjantowi pod numerem telefonu 694 481 489. Zgłoszenia przyjmuje także całodobowo dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pod numerem 47 751 12 49 lub pod numerem alarmowym 112. Policja prosi o powołanie się na znak sprawy L.dz. D-319/2026.