Policjanci uratowali wycieńczoną mewę. Piła z dłoni funkcjonariusza [wideo]

2026-06-29, 19:38  BN
Bydgoscy policjanci uratowali wycieńczoną mewę/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci uratowali wycieńczoną mewę/fot. KMP w Bydgoszczy

Nietypowa interwencja bydgoskich policjantów zakończyła się szczęśliwie. Na parkingu komisariatu funkcjonariusze zauważyli wycieńczoną upałem młodą mewę. Dzięki szybkiej reakcji ptak odzyskał siły i odleciał.

Ptak był wyraźnie osłabiony i odwodniony z powodu wysokiej temperatury. Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że potrzebuje pomocy. Podali mewie wodę, piła ją z kubka, ale też prosto z dłoni jednego z policjantów.

Po kilku chwilach ptak odzyskał siły i odleciał. Jak podkreślają policjanci, gdyby nie szybka reakcja, wycieńczona mewa mogłaby nie przeżyć.

Bydgoska policja przypomina, że podczas upałów pomocy mogą potrzebować nie tylko ludzie, ale także zwierzęta. Odwodnione i osłabione ptaki czy inne dzikie zwierzęta warto napoić lub – jeśli ich stan tego wymaga – powiadomić odpowiednie służby.

Bydgoscy policjanci uratowali wycieńczoną mewę/wideo KMP w Bydgoszczy

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