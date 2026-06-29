Fala ekstremalnych upałów ścięła z nóg mieszkańców regionu. Do szpitali trafiali z przegrzaniem i odwodnieniem

2026-06-29, 16:28 Mariusz Luda/DW

W czasie upałów w grupie ryzyka są przede wszystkim seniorzy, małe dzieci, ale i osoby z problemami kardiologicznymi/fot. Pixabay

Do szpitala trafiali pacjenci odwodnieni i po utracie przytomności, ale też z uwagi na skoki ciśnienia i duszności – poinformował Polskie Radio PiK dr Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

W sobotę i w niedzielę (27 i 28 czerwca) tylko w toruńskim szpitalu na Szpitalny oddział Ratunkowy przyjmowano 100 osób na dobę. 20-30 z nich to byli ludzie, którzy mieli problemy ze zdrowiem z powodu upałów.



- Istotną grupę stanowili pacjenci z hipertermią, czyli z nadmierną temperaturą ciała spowodowaną upałem albo z odwodnieniem, które wymagało interwencji lekarskich - mówi dr Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.



W grupie ryzyka są przede wszystkim seniorzy, małe dzieci, ale i osoby z problemami kardiologicznymi. Jakie objawy powinny niepokoić i kiedy zgłosić się do szpitala?



- Przede wszystkim zaburzenia świadomości - to powód, by zgłosić się do szpitala - mówi dr Janusz Mielcarek. - Jeśli pacjent traci przytomność, jest osłabiony, trudno się z nim się porozumieć, to mocne sygnały, że dzieje się coś złego. Najważniejsza jest prewencja, to, żebyśmy pamiętali o nakryciu głowy, o kremach z filtrem przeciwsłonecznym, o nawodnieniu. Jeśli to tylko możliwe, w najgorszym czasie, gdy upał jest najsilniejszy, unikajmy ekspozycji na słońce.



Najgorzej podczas upalnych dni czuję się osoby z niewydolnością serca, nadciśnieniem i wszyscy, którzy przyjmują leki, osoby otyłe i z niską masa.





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