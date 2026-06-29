72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku [aktualizacja]

2026-06-29, 13:40 Radosław Jagieła/BN

72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku/fot. Pixabay/ilustracyjna

Groźne zdarzenie na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Zbiegniewskiej we Włocławku. 72-letnia kobieta została potrącona przez autobus komunikacji miejskiej.

Strażacy otrzymali zgłoszenie ok. godz. 11. - Po przyjeździe służb okazało się, że noga kobiety znajduje się pod kołami autobusu - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK starszy kapitan Joachim Zefert z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kobieta była przytomna i kontaktowa. Strażacy uwolnili ją i przekazali ratownikom - dodaje.



Aktualizacja. Znamy już wstępne ustalenia policjantów na ten temat.



- Kierująca autobusem 53-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa znajdującej się na przejściu dla pieszych kobiecie. Zdarzenie zakwalifikowane jest jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźw - mów podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.





Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala w dobrym stanie.

Kierująca autobusem do tej pory nie została ukarana mandatem karnym.

Policjanci nadal prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.