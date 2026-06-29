72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku [aktualizacja]
Groźne zdarzenie na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Zbiegniewskiej we Włocławku. 72-letnia kobieta została potrącona przez autobus komunikacji miejskiej.
Strażacy otrzymali zgłoszenie ok. godz. 11. - Po przyjeździe służb okazało się, że noga kobiety znajduje się pod kołami autobusu - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK starszy kapitan Joachim Zefert z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kobieta była przytomna i kontaktowa. Strażacy uwolnili ją i przekazali ratownikom - dodaje.
Aktualizacja. Znamy już wstępne ustalenia policjantów na ten temat.
- Kierująca autobusem 53-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa znajdującej się na przejściu dla pieszych kobiecie. Zdarzenie zakwalifikowane jest jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźw - mów podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
- Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala w dobrym stanie.
- Kierująca autobusem do tej pory nie została ukarana mandatem karnym.
- Policjanci nadal prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.