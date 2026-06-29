2026-06-29, 13:40 Radosław Jagieła/BN

72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku/fot. Pixabay/ilustracyjna

Groźne zdarzenie na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Zbiegniewskiej we Włocławku. 72-letnia kobieta została potrącona przez autobus komunikacji miejskiej. W stanie dobrym trafiła do szpitala.

Strażacy otrzymali zgłoszenie ok. godz. 11. - Po przyjeździe służb okazało się, że noga kobiety znajduje się pod kołami autobusu - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK starszy kapitan Joachim Zefert z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kobieta była przytomna i kontaktowa. Strażacy uwolnili ją i przekazali ratownikom - dodaje.



Kobieta do szpitala trafiła w stanie dobrym. Policjanci ustalają dokładne przyczyny tego zdarzenia.