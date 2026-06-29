Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców

2026-06-29, 12:33 Jarosław Wieprzycki/BN

ABW: Cudzoziemcy organizowali płatne demonstracje za rosyjskie pieniądze/fot. www.gov.pl

Funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej zatrzymali w kilku polskich miastach - m.in. w Bydgoszczy - Ukraińców i Białorusinów, którzy mieli za rosyjskie pieniądze rekrutować i opłacać uczestników demonstracji, organizowanych wśród ukraińskich uchodźców w Polsce.

Mowa o pięciu Ukraińcach, czterech Ukrainkach i dwóch Białorusinach. Poza Bydgoszczą, zatrzymania przeprowadzono także w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Zakopanem.



Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, osoby te zostały już wydalone z Polski. Mówi również, że manifestacje były organizowane, by zdyskredytować działania rządu ukraińskiego oraz zniechęcić Polaków do pomocy.





W ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy funkcjonariusze #ABW, we współpracy ze @Straz_Graniczna, zatrzymali pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów. Osoby te - za rosyjskie pieniądze - rekrutowały i opłacały uczestników… https://t.co/hDHBgnAB2E — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 29, 2026

Mają zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen na dziesięć lat - dodaje.