Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców
Funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej zatrzymali w kilku polskich miastach - m.in. w Bydgoszczy - Ukraińców i Białorusinów, którzy mieli za rosyjskie pieniądze rekrutować i opłacać uczestników demonstracji, organizowanych wśród ukraińskich uchodźców w Polsce.
Mowa o pięciu Ukraińcach, czterech Ukrainkach i dwóch Białorusinach. Poza Bydgoszczą, zatrzymania przeprowadzono także w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Zakopanem.
Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, osoby te zostały już wydalone z Polski. Mówi również, że manifestacje były organizowane, by zdyskredytować działania rządu ukraińskiego oraz zniechęcić Polaków do pomocy.
W ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy funkcjonariusze #ABW, we współpracy ze @Straz_Graniczna, zatrzymali pięciu Ukraińców, cztery Ukrainki i dwóch Białorusinów. Osoby te - za rosyjskie pieniądze - rekrutowały i opłacały uczestników… https://t.co/hDHBgnAB2E— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 29, 2026
- Trzech obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Bydgoszczy - przekazuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK mjr SG Dagmara Bielec. - Pod konwojem zostali odstawieni do granicy państwa. Mają zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen na dziesięć lat - dodaje.