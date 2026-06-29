Rowerzysta zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę zginął, potrącony przez samochód

2026-06-29, 12:45 Agata Raczek/BN

Zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę rowerzysta został śmiertelnie potrącony/fot. Pixabay/ilustracyjna

Nie żyje 50-letni rowerzysta, który został śmiertelnie potrącony przez 63-latka kierującego mercedesem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Trzaski obok Inowrocławia w niedzielę, w godzinach popołudniowych.

Z relacji asp. szt. Izabeli Lewickiej-Waszak, rzecznik inowrocławskiej policji wynika, że rowerzysta zatrzymał się na poboczu drogi i przykucnął. Za chwilę stało się najgorsze. - 63-letni kierujący samochodem osobowym marki Mercedes podczas wymijania innego pojazdu częściowo zjechał na pobocze, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty - poinformowała policjantka w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - W wyniku odniesionych obrażeń 50-latek zmarł na miejscu - dodaje.



Sprawca wypadku był trzeźwy. Policja zatrzymała jego prawo jazdy. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady. Śledczy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu wyjaśnią przyczyny i okoliczności tego tragicznego incydentu.

