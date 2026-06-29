2026-06-29, 21:29 Agata Raczek, Tatiana Adonis/BN

Kujawsko-Pomorski PCK zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy/fot. Magnific/ilustracyjna Na bezpłatne „Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności” można się zapisać przez stronę Polskiego Czerwonego Krzyża/Fot. Tatiana Adonis

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zapisy na bezpłatne „Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności”. To cykl szkoleń poświęconych przygotowaniu do sytuacji kryzysowych oraz zasadom reagowania w przypadku zagrożeń.

- To warsztaty skupione na działaniach praktycznych - wyjaśnia Magdalena Michułka-Kuraś z Grupy Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz. - Dowiemy się, jak zbudować plecak ewakuacyjny, jak przygotować swoje mieszkanie bądź dom na sytuacje kryzysowe, jak na przykład awarię prądu czy powódź. Można będzie się też dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat udzielania pierwszej pomocy i zagadnień z szeroko pojętego bezpieczeństwa - dodaje.



Na bezpłatne „Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności” można się zapisać przez stronę Polskiego Czerwonego Krzyża TUTAJ. Zajęcia będą odbywały się do końca roku w całym kraju.

