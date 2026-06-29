Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z burzami. Zniszczony budynek i powalone drzewa [zdjęcia]

2026-06-29, 12:16 Jarosław Wieprzycki/BN

Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP Sicienko/Facebook

W niedzielę wieczorem oraz w nocy w wielu miejscach naszego regionu pojawiła się burza, której towarzyszył silny wiatr. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem PiK wojewoda Michał Sztybel, strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

- Po ok. 20 interwencji było w powiecie chełmińskim i świeckim - mówi. - W powiecie bydgoskim było ponad 10 interwencji. Natomiast ok. 400 odbiorców nie ma prądu w naszym województwie - dodaje i wyraża nadzieję, że problemy szybko zostaną zażegnane.



Wojewoda wspomniał również o interwencjach związanych z połamanymi drzewami oraz uszkodzonymi posesjami. Po godz. 22 strażacy z OSP Sicienko zostali powiadomieni o uszkodzeniu budynku gospodarczego przez nawałnicę. Jak widać na zdjęciach, fragmenty elewacji znalazły się na pobliskiej ulicy.



Jak poinformowała TVP 3 Bydgoszcz st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, w budynku doszło do eksplozji i pożaru. - Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, zostały poparzone, dwie inne zasłabły. Wszyscy zostali zabrani do szpitala - czytamy. Policjanci wyjaśniają przyczyny całego zdarzenia.



Strażacy sprzątali po burzy w powiecie chełmińskim



Straż pożarna usuwała skutki nawałnicy, która przeszła m.in. nad powiatem chełmińskim. - Nasze działania polegały na usuwaniu powalonych drzew z jezdni oraz likwidacji innych szkód spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne - czytamy na stronie OSP KSRG Podwiesk na Facebooku.

