Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z burzami. Zniszczony budynek i powalone drzewa [zdjęcia]

2026-06-29, 12:16  Jarosław Wieprzycki/BN
Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP Sicienko/Facebook

Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP Sicienko/Facebook

W niedzielę wieczorem oraz w nocy w wielu miejscach naszego regionu pojawiła się burza, której towarzyszył silny wiatr. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem PiK wojewoda Michał Sztybel, strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

- Po ok. 20 interwencji było w powiecie chełmińskim i świeckim - mówi. - W powiecie bydgoskim było ponad 10 interwencji. Natomiast ok. 400 odbiorców nie ma prądu w naszym województwie - dodaje i wyraża nadzieję, że problemy szybko zostaną zażegnane.

Wojewoda wspomniał również o interwencjach związanych z połamanymi drzewami oraz uszkodzonymi posesjami. Po godz. 22 strażacy z OSP Sicienko zostali powiadomieni o uszkodzeniu budynku gospodarczego przez nawałnicę. Jak widać na zdjęciach, fragmenty elewacji znalazły się na pobliskiej ulicy.

Jak poinformowała TVP 3 Bydgoszcz st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, w budynku doszło do eksplozji i pożaru. - Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, zostały poparzone, dwie inne zasłabły. Wszyscy zostali zabrani do szpitala - czytamy. Policjanci wyjaśniają przyczyny całego zdarzenia.

Strażacy sprzątali po burzy w powiecie chełmińskim

Straż pożarna usuwała skutki nawałnicy, która przeszła m.in. nad powiatem chełmińskim. - Nasze działania polegały na usuwaniu powalonych drzew z jezdni oraz likwidacji innych szkód spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne - czytamy na stronie OSP KSRG Podwiesk na Facebooku.

Upał wciąż nie odpuszcza. Na Pomorzu i Kujawach nadal obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami. Na terenie 13 powiatów obowiązują zagrożenia burzowe drugiego stopnia. Dotyczy to południowej części regionu, między innymi powiatów bydgoskiego, toruńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego i włocławskiego.

Mówi wojewoda Michał Sztybel

Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP Sicienko/Facebook Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP Sicienko/Facebook Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP KSRG Podwiesk/Facebook Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP KSRG Podwiesk/Facebook Najpierw upał, a zaraz burza. Zniszczony budynek i powalone drzewa/fot. OSP KSRG Podwiesk/Facebook

Region

Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

Śmiertelny wypadek na S5. Policja szuka świadków i nagrań z wideorejestratorów

2026-06-29, 14:39
72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku

72-letnia kobieta została potrącona przez autobus we Włocławku

2026-06-29, 13:40
Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji

Pięć osób zginęło na regionalnych drogach, a trzy utonęły. Tragiczny bilans pierwszego weekendu wakacji

2026-06-29, 13:10
Rowerzysta zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę zginął, potrącony przez samochód

Rowerzysta zatrzymał się przy drodze i przykucnął. Za chwilę zginął, potrącony przez samochód

2026-06-29, 12:45
Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców

Cudzoziemcy mieli organizować demonstracje za rosyjskie pieniądze. W Bydgoszczy zatrzymano trzech Ukraińców

2026-06-29, 12:33
Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

2026-06-29, 11:33
Trafił do aresztu po ataku na brata. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa

Trafił do aresztu po ataku na brata. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa

2026-06-29, 10:44
Dwie osoby ranne w nocnym pożarze w Grudziądzu. Mamy informację o możliwej przyczynie

Dwie osoby ranne w nocnym pożarze w Grudziądzu. Mamy informację o możliwej przyczynie

2026-06-29, 09:55
Śmiertelne porażenie prądem w Inowrocławiu. Nie żyje 18-latek

Śmiertelne porażenie prądem w Inowrocławiu. Nie żyje 18-latek

2026-06-29, 09:48

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę