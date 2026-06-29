Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

2026-06-29, 11:33  BN
Strażacy ratowali drób przed skutkami upału/fot. OSP Izbica Kujawska/Facebook

Strażacy ratowali drób przed skutkami upału/fot. OSP Izbica Kujawska/Facebook

Przez kilka godzin strażacy prowadzili działania na fermie drobiu w Zdzisławinie (pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska), gdzie doszło do awarii systemów chłodzących w kurnikach. Wysokie temperatury stwarzały zagrożenie dla tysięcy ptaków.

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę. Działania strażaków polegały na schładzaniu kurników, aby obniżyć temperaturę wewnątrz obiektów i ograniczyć straty wśród zwierząt.

Celem akcji było utrzymanie jak najlepszych warunków w kurnikach do czasu usunięcia awarii oraz zapobieżenie padnięciu jak największej liczby kur.

Strażacy ratowali drób przed skutkami upału/fot. OSP Izbica Kujawska/Facebook Strażacy ratowali drób przed skutkami upału/fot. OSP Izbica Kujawska/Facebook

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