Strażacy ratowali drób przed skutkami upału. Awaria systemu chłodzenia na fermie pod Włocławkiem [zdjęcia]

2026-06-29, 11:33 BN

Strażacy ratowali drób przed skutkami upału/fot. OSP Izbica Kujawska/Facebook

Przez kilka godzin strażacy prowadzili działania na fermie drobiu w Zdzisławinie (pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska), gdzie doszło do awarii systemów chłodzących w kurnikach. Wysokie temperatury stwarzały zagrożenie dla tysięcy ptaków.

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę. Działania strażaków polegały na schładzaniu kurników, aby obniżyć temperaturę wewnątrz obiektów i ograniczyć straty wśród zwierząt.



Celem akcji było utrzymanie jak najlepszych warunków w kurnikach do czasu usunięcia awarii oraz zapobieżenie padnięciu jak największej liczby kur.