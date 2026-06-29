Dwie osoby ranne w nocnym pożarze w Grudziądzu. Mamy informację o możliwej przyczynie

2026-06-29, 09:55 Marcin Doliński/BN

Fot. ilustracyjna

Wybuch gazu to prawdopodobna przyczyna pożaru, który wybuchł nocą w jednej z kamienic w Grudziądzu na ul. Poprzecznej - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Ranne zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala.

To osoby mieszkające na parterze. W sumie ewakuowano czternaście osób, psy i koty. Wszyscy trafili do szkolnej bursy.



Straty wyceniono na 180 tysięcy złotych. Mieszkanie, w którym wybuchł pożar nie nadaje się do zamieszkania.