2026-06-29, 09:48 Marcin Glapiak/BN

Śmiertelne porażenie prądem w Inowrocławiu. Nie żyje 18-latek/fot. Pixabay

Tragiczny wypadek w Inowrocławiu. 18-letni mężczyzna został porażony prądem na słupie trakcyjnym. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w miniony piątek.

Jak informuje rzecznik inowrocławskiej policji Izabela Lewicka-Waszak, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w piątek o 22:38. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-letni mężczyzna wszedł na słup trakcyjny i został porażony prądem - informuje. - Pomimo udzielonej pomocy zmarł. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora - dodaje.