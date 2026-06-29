Zamek czy klasztor? Polskie Radio PiK w historycznym miejscu na ziemi chełmińskiej

2026-06-29, 09:04 Maciej Wilkowski/BN

Ruiny zamku/klasztoru w Papowie Biskupim/fot. Maciej Wilkowski

Powstał ponad 700 lat temu i był jednym z pierwszych zamków/klasztorów w państwie krzyżackim. Do tego to pierwsza murowana siedziba Krzyżaków na ziemi chełmińskiej. Mowa o budowli w Papowie Biskupim, w której ruinach Maciej Wilkowski spotkał się z prof. UMK Marcinem Wiewiórą.

Odpowiedzmy sobie na to pytanie - budowla w Papowie Biskupim była zamkiem czy klasztorem? - To był zamek, ale jednocześnie klasztor, ponieważ to jest twór stworzony przez rycerzy zakonu krzyżackiego - tłumaczy Marcin Wiewióra.



Mamy do czynienia z dwiema kategoriami, jeśli chodzi o budowle w państwie krzyżackim. - Pierwsza to zamki budowane od lat 30. XIII wieku do lat 70 XIII wieku i były to warownie militarne, bo wtedy trwała wojna z pogańskimi plemionami w Prusach - mówi profesor. - Druga kategoria to zamki, które były wznoszone po 1270 roku, jak między innymi zamek w Papowie Biskupim. To były bardziej rezydencje, ośrodki administracyjne niż zamki militarne. One nie służyły już do obrony czy do koncentracji wojsk, tylko raczej do zarządzania państwem krzyżackim - wyjaśnia Marcin Wiewióra.



Kto mieszkał w zamku/klasztorze w Papowie Biskupim? - Na zamku wysokim mieszkali rycerze zakonu krzyżackiego - informuje profesor UMK. - Liczba tych rycerzy powinna oscylować w okolicy 12, natomiast tak naprawdę mieszkało ich pięciu, sześciu, a czasami 44. To wszystko zależało od tego, w jakiej kondycji ten zamek był. Z kolei na podzamczach mieszkali ci, którzy służyli rycerzom - wyrabiali narzędzia, produkowali żywność itd. - dodaje.



Więcej o ruinach zamku (a może klasztoru?) w Papowie Biskupim posłuchacie poniżej.

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