2026-06-29, 10:44 Tatiana Adonis/BN

Trafił do aresztu po ataku na brata. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa/fot. Magnific/ilustracyjna

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec 31-letniego Patryka O., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojego brata. Do zdarzenia doszło 19 czerwca w budynku przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią. Pokrzywdzony z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala i przeszedł operację.

Jak ustalili śledczy, podejrzany miał kilkukrotnie ugodzić brata nożem, zadając mu rany głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i okolicy biodrowej.



Mimo odniesionych obrażeń pokrzywdzony zdołał opuścić klatkę schodową i poprosić o pomoc przypadkowych przechodniów. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Stan rannego był na tyle ciężki, że konieczna była natychmiastowa operacja. Jak przekazuje bydgoska prokuratura, jego stan jest poważny.



Według dotychczasowych ustaleń śledczych, do ataku mogło dojść po sprzeczce między braćmi, do której doszło po spożyciu alkoholu.



Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Patrykowi O. zarzutu usiłowania zabójstwa. Przesłuchanie podejrzanego nie było jednak dotąd możliwe ze względu na jego stan zdrowia.



Ze względu na grożącą podejrzanemu surową karę, sięgającą nawet dożywotniego pozbawienia wolności, oraz obawę utrudniania postępowania, prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec Patryka O. trzymiesięczny areszt.

