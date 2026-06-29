Kierowca potrącił dzikie zwierzę. Leśnik z regionu podpowiada, jak się zachować

2026-06-29, 07:00  Agata Raczek/KB
Zdjęcie kolizji samochodu z łosiem. Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie kolizji samochodu z łosiem. Zdjęcie ilustracyjne

Lato to czas wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, a co za tym idzie - większej liczby kolizji na drogach. Jeśli potrącimy sarnę, dzika czy lisa, warto wiedzieć, jak postępować.

O zasadach, które mogą mieć znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa ludzi, jak i losu zwierzęcia, mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu:

- Powinniśmy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne, a jeśli sytuacja na drodze na to pozwala, to również postawić trójkąt ostrzegawczy. Słowem – zadbać o bezpieczeństwo własne, pasażerów, ale także innych uczestników ruchu.

Jeżeli zwierzę jest ranne, nie należy do niego podchodzić i dotykać - dodaje Honorata Galczewska:

- Zaleca się, by z bezpiecznej odległości ocenić, co się stało ze zwierzęciem - mówi przedstawicielka RDLP. – Czy jest połamane, czy może się porusza, czy leży. Ważne jest, aby nie podchodzić, dlatego że nawet zwierzę, które kojarzy nam się z łagodnością, w stresie oraz przy odczuwalnym bólu może być wobec nas agresywne bądź może wykonać jakiś niespodziewany ruch, w wyniku którego to nam stanie się krzywda.

Następnie należy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Policja wezwie odpowiednie osoby, w tym - jeśli będzie taka potrzeba - także leśników lub lekarza weterynarii. Eksperci przypominają również, że nie wolno samodzielnie zabierać rannego zwierzęcia z miejsca zdarzenia.

  • Przypominają też, że zgodnie z przepisami kierowca ma obowiązek zgłosić takie zdarzenie i umożliwić udzielenie zwierzęciu pomocy.

Mówi Honorata Galczewska

Mówi Honorata Galczewska

Toruń

Region

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