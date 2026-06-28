Siedem osób rannych, w tym pięcioro dzieci, po wypadku w Tleniu w powiecie świeckim

2026-06-28, 21:27 Marcin Doliński/KB

Wypadek w Tleniu w powiecie świeckim. Wśród poszkodowanych są dzieci

- Prawdopodobną przyczyną zderzenia dwóch aut, było wymuszenie pierwszeństwa przez jednego z kierowców - informuje kapitan Krystian Kaczmarek ze straży pożarnej w Świeciu.

Jak przekazał, w jednym pojeździe podróżowało pięć osób, w drugim dwie osoby.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów wymusił pierwszeństwo, stąd doszło do zderzenia i kolizji. Poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia zostało łącznie siedem osób, w tym pięcioro dzieci. Najmłodsze miało siedem lat. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala.





Ruch w tym miejscu odbywa się już bez zakłóceń.