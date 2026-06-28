Tragedia nad Jeziorem Brzuskim w powiecie rypińskim. Nie żyje mężczyzna

2026-06-28, 21:07 Agata Raczek/KB

Przykre wiadomości nadeszły znad Jeziora Brzuskiego w miejscowości Brzuze koło Rypina/fot. KP PSP Rypin

Przykre wiadomości nadeszły znad Jeziora Brzuskiego w miejscowości Brzuze koło Rypina. Po godzinie 19:00 służby otrzymały zgłoszenie, że mężczyzna wskoczył do wody i nie wypłynął na powierzchnię.

- Na miejsce skierowano straż pożarną, policję, zespół ratownictwa medycznego oraz WOPR-owców - mówi bryg. Cezary Nowiński, rzecznik rypińskich strażaków. - Po około godzinie mężczyzna ten został odnaleziony, wyciągnięty na brzeg i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który stwierdził brak oznak życia i odstąpił do dalszych czynności.



Jak przekazała policja, tożsamość ofiary nie została jeszcze ustalona. Był to mężczyzna w wieku 40-50 lat. Na miejsce jedzie prokurator, który będzie nadzorował czynności. Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii.





To kolejne tragiczne zdarzenie związane z wodą. W piątek mężczyzna utopił się w stawie w Padniewie koło Mogilna, w sobotę na jeziorze Zacisze pod Toruniem z deski SUP spadł mężczyzna i zniknął pod wodą - nurek wyłowił jego zwłoki.