Tragedia nad Jeziorem Brzuskim (pow. rypiński). Nie żyje mężczyzna, będzie sekcja zwłok [AKTUALIZACJA]

2026-06-28, 21:07  Agata Raczek, Jarosław Wieprzycki/KB
Przykre wiadomości nadeszły znad Jeziora Brzuskiego w miejscowości Brzuze koło Rypina/fot. KP PSP Rypin

Przykre wiadomości nadeszły znad Jeziora Brzuskiego w miejscowości Brzuze koło Rypina/fot. KP PSP Rypin

Przykre wiadomości nadeszły znad Jeziora Brzuskiego w miejscowości Brzuze koło Rypina. Po godzinie 19:00 służby otrzymały zgłoszenie, że mężczyzna wskoczył do wody i nie wypłynął na powierzchnię. Polskie Radio PiK dowiedziało się, że będzie sekcja zwłok.

- Na miejsce skierowano straż pożarną, policję, zespół ratownictwa medycznego oraz WOPR-owców - mówi bryg. Cezary Nowiński, rzecznik rypińskich strażaków. - Po około godzinie mężczyzna ten został odnaleziony, wyciągnięty na brzeg i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który stwierdził brak oznak życia i odstąpił do dalszych czynności.

Jak przekazała policja, ofiara to 43-latek z powiatu rypińskiego. Zaplanowano już sekcję zwłok mężczyzny, która pozwoli ustalić przyczyny tragedii.

  • To kolejne tragiczne zdarzenie związane z wodą. W piątek mężczyzna utopił się w stawie w Padniewie koło Mogilna, w sobotę na jeziorze Zacisze pod Toruniem z deski SUP spadł mężczyzna i zniknął pod wodą - nurek wyłowił jego zwłoki.

Mówi bryg. Cezary Nowiński, rzecznik rypińskich strażaków

Rypin
Mężczyzna utopił się w Jeziorze Brzuskim/fot. KP PSP Rypin

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