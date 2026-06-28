Śmiertelny wypadek we wsi Niedola w powiecie nakielskim. Zginęła 30-letnia kobieta

Śmiertelny wypadek w powiecie nakielskim/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Do zdarzenia doszło ok. godz. 19:35. Po zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych - mazdy i mercedesa - jedna osoba zginęła. To 30-latka z mercedesa. Podróżowała z nią także 6-letnia dziewczynka.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 43-letni kierowca mazdy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z mercedesem prowadzonym przez 30-letnią kobietę. Kierująca zginęła na miejscu.



Mercedesem podróżowała także 6-letnia dziewczynka. Przytomna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



Do szpitala trafił również 43-letni kierowca mazdy. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.