Układ hamulcowy, zawieszenia, czas pracy - policja sprawdza autokary i kierowców

2026-06-28, 17:30 Michał Zaręba/KB

Rozpoczęła się akcja „Bezpieczny autokar"/fot. Michał Zaręba

Rozpoczęła się akcja „Bezpieczny autokar" w naszym województwie. W okresie wakacji pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolują autokary przewożące dzieci i młodzież oraz grupy na wakacje. Nasz reporter przyglądał się akcji na autostradzie A1 w Otłoczynie.

- W kierunku morza od lat spotykamy wzmożony ruch autokarów. Nasi inspektorzy są ukierunkowani na kontrolę stanu technicznego, a do tego dzisiaj wykorzystujemy po raz kolejny mobilną linię diagnostyczną, która niemalże w sposób identyczny, jak stacjonarna stacja kontroli umożliwia nam weryfikację głównych układów - mówi Krzysztof Nowak, naczelnik wydziału inspekcji Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy. - I mam tu na myśli układ hamulcowy, układ kierowniczy, zawieszenia. Jest kontrola wstępna, kontrola dokumentów i trzeźwość oraz kontrola czasu pracy do ostatniego odpoczynku dobowego.



W Miejscu Obsługi Podróżnych, gdzie prowadzone są kontrole przygotowano dla pasażerów stoiska informacyjne m.in policji i straży pożarnej.



W sobotę skontrolowano 95 autokarów. W 4 przypadkach pojazdy były z nieodpowiednim stanem technicznym.



Podsumowanie akcji we wtorek.