Kolejne zmiany na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy

2026-06-28, 16:04 Agata Raczek/KB

Dalszy ciąg zmiany organizacji ruchu przy Sułkowskiego i Kamiennej/fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Wykonawca rozpoczyna układanie nowej nawierzchni, a roboty będą prowadzone na dwie zmiany. Dlatego od poniedziałku (29.06) zmieni się tymczasowa organizacja ruchu.

– Przed kierowcami kolejne zmiany na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Kamiennej - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców. - Skrzyżowanie zostanie częściowo zamknięte w godzinach od 19:00 do 5:00, a przejazd będzie możliwy jedynie w relacji na wprost, czyli wzdłuż ulicy Kamiennej. Na skrzyżowaniach poprzedzających skrzyżowanie Kamienna–Sułkowskiego obecne będą osoby kierujące ruchem. Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu będą obowiązywać przez około półtora tygodnia.



Sugerowany objazd przebiega sąsiednimi ulicami oraz ul. Gdańską lub Aleją Kardynała S. Wyszyńskiego, w zależności od celu podróży. W ciągu dnia nadal obowiązywać będzie wprowadzona wcześniej tymczasowa organizacja ruchu - dodaje Muszyńska:



- Ulica Kamienna z pierwszeństwem przejazdu. Z ulicy Kamiennej, z wlotów wschodniego oraz zachodniego, możliwe są dwie relacje: na wprost oraz w prawo. Z wlotów ulicy Sułkowskiego, północnego i południowego, możliwa jest wyłącznie relacja w prawo - tłumaczyła rzeczniczka ZDMiKP Bydgoszcz.





Ostatnim już etapem prac będzie wykonanie oznakowania poziomego, wytyczenie przejazdów dla rowerów oraz ustawienie sygnalizacji świetlnej.

Prowadzone prace spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Autobusy linii 52, 57, 65, 68 oraz 80 kursują obecnie po zmienionych trasach.