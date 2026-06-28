Auto stanęło w ogniu na DK15 w Brodnicy. Jedna osoba odwieziona do szpitala

2026-06-28, 13:55  Agata Raczek/KB
Wypadek na DK 15

Wypadek na DK 15

Jak wstępnie ustaliła policja, kierujący wyjeżdżający ze stacji paliw nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi jadącemu krajową „15". Co istotne, nie doszło do bezpośredniego zderzenia aut.

Jedna osoba trafiła do szpitala po zdarzeniu drogowym w Brodnicy na ulicy Sądowej, w ciągu drogi krajowej nr 15. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody.
Z nieustalonych jeszcze przyczyn pojazd poruszający się drogą krajową zapalił się. Ogień objął samochód, a pasażer został przewieziony do szpitala na badania. Droga w tym miejscu jest częściowo zablokowana, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Brodnica

Region

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