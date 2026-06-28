Podtrucie tlenkiem węgla w Bydgoszczy. Dzieci i dorośli w szpitalu. Czad ulatniał się też w Solcu

2026-06-28, 13:24 Agata Raczek/KB

W sobotę strażacy z OSP Solec Kujawski interweniowali z powodu alarmu czujnika tlenku węgla/fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym z bloków przy al. Powstańców Wielkopolskich. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. To już kolejne tego typu zdarzenie

Strażacy zmierzyli w pomieszczeniach stężenie czadu i wynosiło ono około 300 ppm, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Działania strażaków na miejscu się zakończyły. Do sprawy będziemy wracać.



To nie była jedyna akcja związana z tlenkiem węgla w regionie. W sobotę strażacy z OSP Solec Kujawski interweniowali z tego samego powodu na swoim terenie.



„Zdarzenie dotyczyło alarmu z czujnika tlenku węgla w budynku mieszkalnym. Po przybyciu na miejsce strażacy przeprowadzili pomiary, które wykazały bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Przy pracującym gazowym piecu centralnego ogrzewania wskazania detektorów osiągały maksymalne wartości skali, co świadczyło o skrajnie niebezpiecznym poziomie tego śmiertelnie groźnego gazu.

W tym przypadku można śmiało powiedzieć, że zamontowany w budynku czujnik tlenku węgla mógł uratować życie mieszkańców. To kolejny przykład na to, jak ważną rolę odgrywają tego typu urządzenia" - napisało OSP Solec Kujawski w swoich mediach społecznościowych.