Kolejna tragedia nad wodą. W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna

2026-06-28, 13:12  Agata Raczek/KB
W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek

W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Jak informują włocławscy WOPR-ocy, mężczyzna wszedł do przydomowego stawu, chcąc ochłodzić się podczas upału. Po chwili zniknął pod taflą.

Zanim na miejsce dotarli ratownicy, poszkodowanego z wody wyciągnął sąsiad, który rozpoczął resuscytację. Następnie akcję przejął zespół ratownictwa medycznego, jednak życia 54-latka nie udało się uratować.

To kolejna śmiertelna ofiara utonięcia w regionie w ostatnich dniach. W sobotę na jeziorze Zacisze pod Toruniem mężczyzna spadł z deski SUP i utonął.

Włocławek
W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek

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