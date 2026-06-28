Kolejna tragedia nad wodą. W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna

2026-06-28, 13:12 Agata Raczek/KB

W powiecie aleksandrowskim utonął 54-letni mężczyzna/fot. WOPR Włocławek

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Jak informują włocławscy WOPR-ocy, mężczyzna wszedł do przydomowego stawu, chcąc ochłodzić się podczas upału. Po chwili zniknął pod taflą.

Zanim na miejsce dotarli ratownicy, poszkodowanego z wody wyciągnął sąsiad, który rozpoczął resuscytację. Następnie akcję przejął zespół ratownictwa medycznego, jednak życia 54-latka nie udało się uratować.



To kolejna śmiertelna ofiara utonięcia w regionie w ostatnich dniach. W sobotę na jeziorze Zacisze pod Toruniem mężczyzna spadł z deski SUP i utonął.