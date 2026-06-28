Pierwsze w Polsce Sanktuarium św. Szarbela zostało w niedzielę otwarte we Włókach [zdjęcia]

2026-06-28, 11:20  Ewa Dąbrowska/KB
Jacek Pajor, przewodnik po Bliskim Wschodzie i czciciel św. Szarbela i kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii we Włókach, ks. Bartosz Wojtaszek/fot. Ewa Dąbrowska/archiwum

Jacek Pajor, przewodnik po Bliskim Wschodzie i czciciel św. Szarbela i kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii we Włókach, ks. Bartosz Wojtaszek/fot. Ewa Dąbrowska/archiwum

Cudotwórca z Libanu jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. Niedzielne uroczystości odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. To miejsce od lat słynie z kultu św. Szarbela i przyciąga wielu pielgrzymów, również Maronitów z Annaya, gdzie zmarł święty pustelnik.

Cuda z jego udziałem są spektakularne. Jeden z nich dotyczy tajemniczej postaci, która pojawiła się na zdjęciu zrobionym w miejscu pochówku św. Szarbela, o czym mówi Jacek Pajor, przewodnik po Bliskim Wschodzie i czciciel św. Szarbela.

- Poszli do przeora i mówią: „Zaraz, zaraz, ale na kliszy jest pięć osób, a na zdjęciu mamy 6 osób. Kim jest ta osoba, człowiek z siwą brodą, z kapturem?”. Zawołali tego najstarszego brata, który znał ojca Szarbela, a ten mówi: „Jak to, kto? To ojciec Szarbel”. Papież Franciszek powiedział, że to największy wspomożyciel, największy cudotwórca XXI wieku.

- Patron cierpiących, spraw trudnych i pokoju, także serdecznie zapraszam. Taką największą radością jest kolejna wizyta ojców maronitów: ojca Szarbela i ojca Eliego. Dołączą, aby radować się razem z nami i też, z tego, co wiem, zostawić taką rekomendację od przełożonych wspólnoty maronickiej, od generała, że w tym miejscu będzie szerzony kult tego mnicha libańskiego - zaprosił kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii we Włókach, ks. Bartosz Wojtaszek.

  • Uroczysta msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Włodarczyka będzie transmitowana na stronie parafia.wloki.pl. Rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.00, po niej dla wszystkich poczęstunek.
  • Na ten temat była mowa w niedzielnej audycji Ewy Dąbrowskiej „Pierwszy Dzień Tygodnia" TUTAJdjęci

Mówi biskup Krzysztof Włodarczyk - fragment transmisji

Mówią Jacek Pajor, przewodnik po Bliskim Wschodzie i czciciel św. Szarbela i kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii we Włókach, ks. Bartosz Wojtaszek

Bydgoszcz
Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Kurzawa Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Kurzawa Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Kurzawa Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Kurzawa Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane Świętowanie we Włókach/fot. Ewa Dąbrowska/fot. Maciej Strzelczyk/nadesłane

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