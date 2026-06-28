Udar cieplny? Liczy się szybka reakcja, ale i profilaktyka: ochrona, nawadnianie

2026-06-28, 12:30 Agata Raczek/KB

Kurtyny wodne to chwilowa ulga podczas spaceru po rozgrzanym mieście/fot. Agata Raczek

Termometry pokazują nawet 36 stopni Celsjusza, dlatego lekarze i ratownicy apelują o rozwagę. W czasie upałów może dojść do przegrzania organizmu i udaru cieplnego. Jak pomóc osobie, która zasłabła na słońcu?

Mamy kilka rad od Magdaleny Michułki-Kuraś z Grupy Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz: - Należy przenieść taką osobę do cienia. Jeżeli jest nieprzytomna, należy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej i połączyć się z numerem alarmowym 112, gdzie dyspozytor pomoże przejść przez tę sytuację i oczywiście wyśle pogotowie ratunkowe we wskazane miejsce.



A co zrobić, gdy sami po kilku godzinach spędzonych na słońcu czujemy się osłabieni?



- Jeżeli czujemy, że jesteśmy przegrzani po tym, jak wróciliśmy już ze słońca, bardzo pomocny i zalecany jest chłodny prysznic oraz nawodnienie doustne. Dobrze jest mieć w domu elektrolity. Farmaceuta na pewno doradzi, który preparat będzie najbardziej korzystny. No i przede wszystkim nie narażać się niepotrzebnie, nosić czapkę, smarować się kremem z filtrem i przebywać w miarę możliwości w cieniu.



Ratownik Magdalena Michułka-Kuraś zaleca także, by wszystkie aktywności na powietrzu - w miarę możliwości - planować na wczesne godziny poranne lub późne popołudnie i wieczór. Wtedy temperatury są niższe, a ryzyko przegrzania organizmu zdecydowanie mniejsze.