Wielki pożar kamienicy w Chełmnie. W nocy spaliło się sześć mieszkań [relacja/wideo/zdjęcia]

2026-06-28, 07:19 Marcin Doliński/KB

Pożar w Chełmnie/fot. KM PSP Chełmno

22 zastępy straży pożarnej walczyły z ogniem w kamienicy w Chełmnie. Płonęło poddasze domu przy ul. 22 Stycznia. Nikomu nic się nie stało, bo lokatorzy - w sumie 25 osób - zdołali się ewakuować.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy, że pożarem objęta jest znaczna część dachu kamienicy - mówi kpt. Kasper Korczak - rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

- Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowało się 25 osób. Nikt nie został poszkodowany. Działania trwały prawie 5 godzin, a prowadziły je łącznie 22 zastępy straży pożarnej. Czy będzie można wrócić do tego budynku? Nie wiadomo. Miasto proponowało pogorzelcom lokale zastępcze, jednak każdy zorganizował sobie schronienie we własnym zakresie. Za wcześnie jest mówić o przyczynach tego pożaru. Stosowne czynności prowadzi w tej chwili policja.



Sprawą zajął się także inspektor nadzoru budowlanego. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej: - W tym domu nikt nie może ani przebywać, ani mieszkać - mówi Mówi Mariusz Szymański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chełmnie.



Specjalista dokona oględzin kamienicy, aby ocenić jej stan. Na razie nie mówi się, jakiego rzędu będą straty, ale wiadomo, że są bardzo duże.

W sobotę po godzinie 23:00 przy ul. 22 Stycznia w Chełmnie doszło do pożaru dachu jednej z kamienic. ????

????‍♂️ Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie wspólnie ze strażakami sprawnie ewakuowali 25 mieszkańców, zapewniając im bezpieczeństwo. ????

???? Policjanci pracowali na… pic.twitter.com/3ezxiSg8Xq — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) June 28, 2026