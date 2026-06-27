Spadł z deski SUP i utonął. Tragedia na jeziorze Zacisze pod Toruniem

2026-06-27, 21:12  Michał Zaręba/MG
Mężczyzny nien udało się uratować/fot. Lipnowskie WOPR

Mężczyzny nien udało się uratować/fot. Lipnowskie WOPR

Mężczyzna pływający na jeziorze Zacisze spadł z deski SUP i zniknął pod powierzchnią wody. Niestety nie udało się go uratować.

W akcji ratowania mężczyzny uczestniczył m.in. nurek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa wodnego Państwowej Straży Pożarnej, który wydobył go z wody.

- Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się jednak uratować mu życia - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej w Toruniu.

Mężczyzna, który utonął miał 44 lata.

Mówił mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej w Toruniu

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