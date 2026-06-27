Spadł z deski SUP i utonął. Tragedia na jeziorze Zacisze pod Toruniem
Mężczyzna pływający na jeziorze Zacisze spadł z deski SUP i zniknął pod powierzchnią wody. Niestety nie udało się go uratować.
W akcji ratowania mężczyzny uczestniczył m.in. nurek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa wodnego Państwowej Straży Pożarnej, który wydobył go z wody.
- Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się jednak uratować mu życia - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej w Toruniu.
Mężczyzna, który utonął miał 44 lata.