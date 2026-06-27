Uderzył motorowerem w samochód, który przepuszczał na pasach pieszą. Wypadek w Golubiu-Dobrzyniu

Motorowerzysta zderzył się z samochodem osobowym/fot. PSP Golub-Dobrzyń (dzięki uprzejmości Golub-Dobrzyn24)

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Lipnowskiej i Cisowej w Golubiu-Dobrzyniu. Zderzyły się motorower i osobówka.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył samochodu osobowego, który przepuszczał na pasach pieszą.



W wypadku ranny został motorowerzysta, którego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala. Kierowcy auta osobowego i pieszej nic się nie stało.