Jarmark Świętojański odwołany! Pogoda może zagrażać zdrowiu jego uczestników

Ubiegłoroczny Jarmark Świętojański na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy/fot: Monika Siwak/archiwum

Impreza miała się odbyć w niedzielę 28 czerwca na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Organizatorzy potraktowali poważnie ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia dotyczące upałów oraz prognozowanej temperatury sięgającej 35–39°C.

Poniżej cały komunikat organizatorów:



„Szanowni Państwo,

w związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniem meteorologicznym III stopnia dotyczącym upałów oraz prognozowaną temperaturą sięgającą 35–39°C, podjęliśmy decyzję o odwołaniu Jarmarku Świętojańskiego, zaplanowanego na niedzielę, 28 czerwca 2026 r., w godz. 11.00–19.00 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

Ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych stwarzających realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia – wykonawców, wystawców, pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, partnerów oraz przede wszystkim mieszkańców i turystów, którzy planowali udział w jarmarku.

Jarmark miał odbywać się przez osiem godzin w otwartej przestrzeni, w okresie najwyższych temperatur dnia. W takich warunkach ryzyko odwodnienia, wyczerpania cieplnego i udaru znacząco wzrasta.



Decyzja jest zgodna z rekomendacjami administracji rządowej dotyczącymi postępowania podczas fal upałów. Wśród zaleceń dla organizatorów wydarzeń plenerowych wskazano m.in. analizę możliwości ograniczenia, przełożenia lub odwołania imprez odbywających się w warunkach ekstremalnych temperatur oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i osobom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni.

Dziękujemy za zrozumienie. Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury pozostają dla nas najwyższym priorytetem"