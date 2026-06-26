Dr Miłosz Kłobukowski został prezesem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

2026-06-26, 20:30  Marek Ledwosiński/KB
Dr Miłosz Kłobukowski, nowy prezes WTN jest doskonale znany z anteny Polskiego Radia PiK. To współautor cyklu ,,Radiowa akademia myśli". Jest ekspertem w dziedzinie języka polskiego/fot. Agnieszka Marszał/archiwum

Dr Miłosz Kłobukowski, nowy prezes WTN jest doskonale znany z anteny Polskiego Radia PiK. To współautor cyklu ,,Radiowa akademia myśli". Jest ekspertem w dziedzinie języka polskiego/fot. Agnieszka Marszał/archiwum

Włocławskie Towarzystwo Naukowe ma nowego prezesa. Na czele organizacji, która skupia naukowców, nauczycieli akademickich i regionalistów, stanął dr Miłosz Kłobukowski. Nowy prezes jest doskonale znany z anteny Polskiego Radia PiK. To współautor cyklu „Radiowa akademia myśli". Jest ekspertem w dziedzinie języka polskiego.

Nowy szef zapowiada nowe otwarcie. – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe musi rozszerzyć swoją działalność i wyjść do ludzi, którzy na co dzień być może niekoniecznie zainteresowani są nauką. Kolejne zadanie: popularyzacja tego, co dawniej mogło być elitarne, mogło być zamknięte, propozycja zajęć, wykładów, warsztatów prowadzonych przez naszych członków lub gości. Myślimy o tym, aby wrócić do takiej przepięknej tradycji ogólnopolskich konferencji naukowych, które odbywały się w naszym mieście. WTN musi po prostu wyjść do społeczeństwa Włocławka - mówił dr Miłosz Kłobukowski.


Jednak z pewnością najpilniejszym zadaniem nowego prezesa będzie uporządkowanie sytuacji w Kujawskiej Szkole Wyższej, której organem prowadzącym jest właśnie towarzystwo naukowe. Uczelnia - jedna z największych niepublicznych szkół w regionie – boryka się z problemami finansowymi.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego:

Relacja Marka Ledwosińskiego

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