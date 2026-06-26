Mężczyzna utopił się w stawie przy remizie OSP w Padniewie koło Mogilna

2026-06-26, 17:25 Redakcja

OSP Padniewo/fot. Google Maps

Służby dostały informację, że około południa 57-letni mężczyzna wszedł do stawu przy tamtejszej remizie OSP i już nie wypłynął. Na miejsce wezwano strażaków z JRG w Mogilnie, OSP w Gębicach i OSP w Ostrowie, a także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z JRG 1 w Bydgoszczy.

Jak podaje portal trzemeszno24.info, ciało na brzeg wyciągnął nurek. Mężczyzna pod wodą przebywał około 2 godzin, nie udało się go uratować. Do Padniewa przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego z Trzemeszna.



Magdalena Pollak rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie powiedziała portalowi, że 57-latek był mieszkańcem powiatu mogileńskiego. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane.



źr. trzemeszno24.info