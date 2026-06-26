Pożar krzewów przy bydgoskiej szkole muzycznej. W gąszczu było pełno puszek [zdjęcia]

Pożar w bydgoskiej dzielnicy Muzycznej/fot. Katarzyna Bogucka

Zgłoszenie o płonących roślinach bydgoscy strażacy przyjęli około godz. 16:00. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że z ogniem poradzili już sobie panowie portierzy ze szkoły muzycznej.

- Zauważyliśmy ogień przez okno, więc wybiegliśmy z gaśnicami - mówią panowie Waldemar i Marcin. - Kilka minut trwało gaszenie, później przyjechała straż pożarna. Przy takiej pogodzie, przy takim upale, było ryzyko, że od tych krzaków zajmą się kolejne, później drzewa, a może i budynki.



Panowie nie widzieli, czy ktoś mógł przyłożyć rękę do tego pożaru, jednak w krzakach widać mnóstwo puszek, a okolica jest często nawiedzana przez bezdomnych oraz amatorów tanich „procentów".