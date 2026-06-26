Kradzież torebki z cenną zawartością. Policja szuka kobiet nagranych przez kamery [wideo]

Zrzut ekranu z nagrania z monitoringu/nadesłane KMP Bydgoszcz

Kryminalni z bydgoskiego Fordonu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży torebki z zawartością wartą ponad 1500 złotych i proszą o pomoc w identyfikacji kobiet nagranych przez kamery monitoringu.

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na filmie. Wszyscy, którzy rozpoznają kobiety, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobach mogących mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.



Zdarzenie miało miejsce dnia 22 maja 2026 roku w Bydgoszczy przy ulicy Skarżyńskiego 10 w jednym ze sklepów odzieżowych. Wizerunek sprawców oraz moment kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu.



Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ul. Wyzwolenia 122 lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 58 16, a także całodobowo pod numerami 47 751 58 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. IV Kr 1231/26.